Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage ipotesi omicidio | sentita per ore una coppia

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È Alex Ettore Sorrentino l'uomo trovato morto nel garage di Loreto (Ancona). Il 45enne era scomparso due giorni prima del ritrovamento della salma. Sotto torchio la coppia che ha allertato le forze dell'ordine: al momento si vaglia l'ipotesi dell'omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

