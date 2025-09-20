Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage ipotesi omicidio | sentita per ore una coppia

È Alex Ettore Sorrentino l'uomo trovato morto nel garage di Loreto (Ancona). Il 45enne era scomparso due giorni prima del ritrovamento della salma. Sotto torchio la coppia che ha allertato le forze dell'ordine: al momento si vaglia l'ipotesi dell'omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

