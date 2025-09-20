Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage a Loreto fermato dai carabinieri un 37enne di Erba

Il compagno della proprietaria del garage di Loreto, dove è stato trovato morto Alex Sorrentino, è stato fermato dai carabinieri.

Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage, ipotesi omicidio: sentita per ore una coppia

Alex Ettore Sorrentino trovato morto in garage, fermato un sospettato per omicidio: interrogata anche una coppia

Il 45enne Alex Ettore Sorrentino ucciso in un garage a Loreto: fermato nella notte un 37enne

Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage, la testa fracassata e sangue ovunque: c'è un sospettato - L'uomo era scomparso da due giorni, a fare scattare le ricerche era stata la fidanzata. Come scrive today.it