Alex Ettore Sorrentino trovato morto a Loreto | fermato un 37enne di Erba
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento del corpo. È stato scoperto in un garage a Loreto (Ancona) il corpo senza vita di Alex Ettore Sorrentino, 45 anni, scomparso da due giorni. La macabra scoperta è avvenuta in un box auto di via Altotting, alla periferia della città. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, ha reso inizialmente difficile l’identificazione. A dare l’allarme è stata la proprietaria del garage, convivente con un uomo di 37 anni originario di Erba, poi fermato con l’accusa di omicidio. La donna è stata ascoltata a lungo dagli investigatori, ma al momento non risultano provvedimenti a suo carico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: alex - ettore
Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage, ipotesi omicidio: sentita per ore una coppia
Alex Ettore Sorrentino trovato morto in garage, fermato un sospettato per omicidio: interrogata anche una coppia
Il 45enne Alex Ettore Sorrentino ucciso in un garage a Loreto: fermato nella notte un 37enne
È Alex Ettore Sorrentino l’uomo trovato morto nel garage Vai su Facebook
LORETO - Un uomo di Erba, domiciliato nella città mariana, è stato portato al carcere di Montacuto dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso Ettore Alex... - X Vai su X
Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage, la testa fracassata e sangue ovunque: c'è un sospettato; Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage a Loreto, fermato dai carabinieri un 37enne di Erba; Loreto, ucciso in un garage: fermato nella notte un 37enne.
Alex Ettore Sorrentino scomparso e trovato morto in un garage a Loreto, l’ombra della droga dietro il delitto - Sono le prime indiscrezioni che trapelano dalle indagini, ancora serrate, sul decesso scoperto in un garage di ... Lo riporta fanpage.it
Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage, ipotesi omicidio: sentita per ore una coppia - È Alex Ettore Sorrentino l’uomo trovato morto nel garage di Loreto (Ancona). Riporta fanpage.it