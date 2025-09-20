Alex Ettore Sorrentino trovato morto a Loreto | fermato un 37enne di Erba

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento del corpo. È stato scoperto in un garage a Loreto (Ancona) il corpo senza vita di Alex Ettore Sorrentino, 45 anni, scomparso da due giorni. La macabra scoperta è avvenuta in un box auto di via Altotting, alla periferia della città. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, ha reso inizialmente difficile l’identificazione. A dare l’allarme è stata la proprietaria del garage, convivente con un uomo di 37 anni originario di Erba, poi fermato con l’accusa di omicidio. La donna è stata ascoltata a lungo dagli investigatori, ma al momento non risultano provvedimenti a suo carico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

