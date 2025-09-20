Alex Ettore Sorrentino scomparso e trovato morto in un garage a Loreto l'ombra della droga dietro il delitto

Alex Ettore Sorrentino, 45 anni, sarebbe stato ucciso per questioni legate alla droga. Sono le prime indiscrezioni che trapelano dalle indagini, ancora serrate, sul decesso scoperto in un garage di Loreto (Ancona). Per il delitto è stato fermato un 37enne di Erba convivente della proprietaria del box auto nel quale è stato rinvenuto il cadavere. 🔗 Leggi su Fanpage.it