Alex Ettore Sorrentino scomparso e trovato morto in un garage a Loreto l'ombra della droga dietro il delitto
Alex Ettore Sorrentino, 45 anni, sarebbe stato ucciso per questioni legate alla droga. Sono le prime indiscrezioni che trapelano dalle indagini, ancora serrate, sul decesso scoperto in un garage di Loreto (Ancona). Per il delitto è stato fermato un 37enne di Erba convivente della proprietaria del box auto nel quale è stato rinvenuto il cadavere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: alex - ettore
Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage, ipotesi omicidio: sentita per ore una coppia
Alex Ettore Sorrentino trovato morto in garage, fermato un sospettato per omicidio: interrogata anche una coppia
Il 45enne Alex Ettore Sorrentino ucciso in un garage a Loreto: fermato nella notte un 37enne
LORETO - Un uomo di Erba, domiciliato nella città mariana, è stato portato al carcere di Montacuto dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso Ettore Alex... - X Vai su X
Alex Jimenez potrebbe lasciare il Milan dopo la chat contro Allegri pubblicata da Fabrizio Corona Vai su Facebook
Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage, la testa fracassata e sangue ovunque: c'è un sospettato; Alex Ettore Sorrentino trovato morto in garage, fermato un sospettato per omicidio: interrogata anche una coppia; Cadavere in un garage, la pista dell’omicidio: una coppia sotto torchio.
Alex Ettore Sorrentino scomparso e trovato morto in un garage a Loreto, l’ombra della droga dietro il delitto - Dietro la morte di Alex Ettore Sorrentino, il 45enne trovato senza vita nel garage di via Altotting, alla periferia di Loreto, potrebbero esserci questioni legate alla droga. Secondo fanpage.it
Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage, ipotesi omicidio: sentita per ore una coppia - È Alex Ettore Sorrentino l’uomo trovato morto nel garage di Loreto (Ancona). Da fanpage.it