Alex Baudo | Ecco come ho saputo che Pippo era mio padre ma ora basta polemiche

È passato poco più di un mese dalla scomparsa di Pippo Baudo, il decano della televisione italiana, e il dolore per la sua perdita continua a farsi sentire tra familiari, amici e fan. Oggi, sabato 20 settembre 2025, ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, è stato Alessandro "Alex" Baudo, il figlio che lo showman ebbe in gioventù e che solo da adulto ha potuto riconoscere come padre. Un'intervista sincera, toccante e per certi versi sorprendente, che ha fatto luce su un rapporto padre-figlio segnato da distanze geografiche, rivelazioni dolorose e un legame ricostruito con il tempo e con affetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Alex Baudo: "Ecco come ho saputo che Pippo era mio padre, ma ora basta polemiche"

In questa notizia si parla di: alex - baudo

Anticipazioni Verissimo del 20 settembre, il figlio Alex ricorda Pippo Baudo

Verissimo 20-21 settembre: interviste con Andrea Bocelli, Simona Ventura e Alex Baudo

Alex Baudo, il figlio di Pippo Baudo: età, mamma Mirella e carriera

Verissimo, gli ospiti del weekend del 20 e 21 settembre | Alex Baudo, Simona Ventura e Ozge Özpirinççi tra gli altri #verissimo @verissimotv - X Vai su X

Alex Baudo, il figlio del grande Pippo, racconterà a Verissimo la storia del loro rapporto. Alex Baudo, il figlio del grande Pippo, racconterà sabato 20 settembre a Verissimo la storia del loro rapporto. Alex è nato nel 1962 dalla relazione di Pippo Baudo con Mir Vai su Facebook

Pippo Baudo, chi è il figlio segreto Alessandro nato dalla relazione con Mirella Adinolfi: «Lo chiamavo zio, ho avuto due padri»; Alex Baudo e l’eredità di Pippo: «Lasciate che papà riposi in pace, basta chiacchiere e pettegolez...; Pippo Baudo, il ricordo toccante del figlio Alex a Verissimo: “Uno choc sapere della sua morte”.

Alex Baudo: "Ecco come ho saputo che Pippo era mio padre, ma ora basta polemiche" - A Verissimo Alessandro Baudo rompe il silenzio: "Pippo era come uno zio per me, è stato Formosa a crescermi. Riporta ilgiornale.it

Alex rompe il silenzio: “Scoprii a 30 anni di essere figlio di Pippo Baudo, fu come aprire il vaso di Pandora” - Alex, figlio di Pippo Baudo cresciuto in Australia, racconta a Verissimo la scoperta tardiva della paternità e il rapporto costruito negli ultimi anni ... Scrive fanpage.it