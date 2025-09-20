Alessandro Siani arriva sul NOVE con lo spettacolo Off line | Se spegni il telefono si accende la vita Ecco quando in tv

Superguidatv.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Off Line, l’ultimo show di Alessandro Siani arriva in chiaro in prima serata sul NOVE. Una serata all’insegna del divertimento con un monito: “spegni il telefono ed accendi la vita!”. Alessandro Siani con Off Line sul NOVE: quando in tv. Dopo il grande successo del tour 2025, Alessandro Siani sbarca sul NOVE con lo spettacolo “ Off line ”. Segnate la data: venerdì 26 settembre 2025 dalle ore 21.30 sul NOVE arriva l’ultimo show di Siani ricco di comicità e divertimento che mette al centro l’uso smodato del telefono e la società iperconnessa di oggi. Un monologo in cui il regista, attore e cabarettista invita a spegnere il telefono e accendere la vita. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

In questa notizia si parla di: alessandro - siani

