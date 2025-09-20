Alessandro Siani arriva sul NOVE con lo spettacolo Off line | Se spegni il telefono si accende la vita Ecco quando in tv

Off Line, l’ultimo show di Alessandro Siani arriva in chiaro in prima serata sul NOVE. Una serata all’insegna del divertimento con un monito: “spegni il telefono ed accendi la vita!”. Alessandro Siani con Off Line sul NOVE: quando in tv. Dopo il grande successo del tour 2025, Alessandro Siani sbarca sul NOVE con lo spettacolo “ Off line ”. Segnate la data: venerdì 26 settembre 2025 dalle ore 21.30 sul NOVE arriva l’ultimo show di Siani ricco di comicità e divertimento che mette al centro l’uso smodato del telefono e la società iperconnessa di oggi. Un monologo in cui il regista, attore e cabarettista invita a spegnere il telefono e accendere la vita. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Alessandro Siani arriva sul NOVE con lo spettacolo “Off line”: “Se spegni il telefono, si accende la vita”. Ecco quando in tv

