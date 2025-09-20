Alessandro figlio di Pippo Baudo | Così ho scoperto che mio padre era morto La rivelazione a Verissimo

Today.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'era grande attesa per la puntata di Verissimo in onda oggi, sabato 20 settembre. Nella fattispecie i telespettatori attendevano con ansia l'intervista di Silvia Toffanin al figlio di Pippo Baudo, Alessandro. Quest'ultimo è stato protagonista di una rarissima apparizione televisiva a poche. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alessandro - figlio

Il figlio di Alessandro Impagnatiello non avrà più il cognome del padre: «È motivo di disagio»

I funerali di Alessandro Coatti ucciso in Colombia, il suo ex prof del liceo: “Era come un figlio per me”

La ex compagna di Alessandro Impagnatiello fa cambiare cognome al figlio avuto con lui: “É motivo di disagio”

Alex Baudo, la vita privata del figlio di Pippo Baudo: due papà, la vita all’estero e chi è la madre; Alessandro, figlio di Pippo Baudo: Così ho scoperto che mio padre era morto. La rivelazione a Verissimo; Alex Baudo, chi è il figlio di Pippo: la scoperta a 30 anni, il test del dna e l'eredità.

alessandro figlio pippo baudoAlex rompe il silenzio: “Scoprii a 30 anni di essere figlio di Pippo Baudo, fu come aprire il vaso di Pandora” - Alex, figlio di Pippo Baudo cresciuto in Australia, racconta a Verissimo la scoperta tardiva della paternità e il rapporto costruito negli ultimi anni ... fanpage.it scrive

alessandro figlio pippo baudoAlex Baudo: «È disgustoso che la gente commenti cose che non sa». La sua verità Pippo Baudo: «Per me era lo zio in Italia, fu Formosa a farmi da papà“ - Alessandro (Alex) Baudo, figlio dello showman Pippo deceduto poco più di un mese fa, sarà ospite nella puntata di oggi, 20 settembre 2025, di Verissimo. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Alessandro Figlio Pippo Baudo