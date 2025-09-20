Alessandro figlio di Pippo Baudo | Così ho scoperto che mio padre era morto La rivelazione a Verissimo

C'era grande attesa per la puntata di Verissimo in onda oggi, sabato 20 settembre. Nella fattispecie i telespettatori attendevano con ansia l'intervista di Silvia Toffanin al figlio di Pippo Baudo, Alessandro. Quest'ultimo è stato protagonista di una rarissima apparizione televisiva a poche. 🔗 Leggi su Today.it

Alex Baudo, la vita privata del figlio di Pippo Baudo: due papà, la vita all'estero e chi è la madre; Alessandro, figlio di Pippo Baudo: Così ho scoperto che mio padre era morto. La rivelazione a Verissimo

Alex rompe il silenzio: “Scoprii a 30 anni di essere figlio di Pippo Baudo, fu come aprire il vaso di Pandora” - Alex, figlio di Pippo Baudo cresciuto in Australia, racconta a Verissimo la scoperta tardiva della paternità e il rapporto costruito negli ultimi anni ... fanpage.it scrive

Alex Baudo: «È disgustoso che la gente commenti cose che non sa». La sua verità Pippo Baudo: «Per me era lo zio in Italia, fu Formosa a farmi da papà“ - Alessandro (Alex) Baudo, figlio dello showman Pippo deceduto poco più di un mese fa, sarà ospite nella puntata di oggi, 20 settembre 2025, di Verissimo. Da ilmessaggero.it