Alessandro Baudo a Verissimo | ‘Basta pettegolezzi sull’eredità’ la battuta su Ricciarelli

Notizieaudaci.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come ha scoperto Alessandro la scomparsa del padre Pippo Baudo?. Alessandro Baudo, 61 anni, ha scelto il salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, per condividere i ricordi più intimi legati al padre Pippo Baudo, scomparso un mese fa all’età di 89 anni. La sua è stata una rarissima apparizione televisiva, attesissima dai telespettatori. Alex Baudo, come lo chiamano gli amici, ha raccontato di aver ricevuto la notizia mentre si trovava in Australia, a Brisbane, dove vive da tempo. « Sapevo che stava male, ma non pensavo così male» ha confidato. «Ero lì per il compleanno di mio figlio quando, accendendo il cellulare, mi sono trovato bombardato di messaggi: era morto papà». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

