Alessandro Baudo a Verissimo | ‘Basta pettegolezzi sull’eredità’ la battuta su Ricciarelli

Come ha scoperto Alessandro la scomparsa del padre Pippo Baudo?. Alessandro Baudo, 61 anni, ha scelto il salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, per condividere i ricordi più intimi legati al padre Pippo Baudo, scomparso un mese fa all’età di 89 anni. La sua è stata una rarissima apparizione televisiva, attesissima dai telespettatori. Alex Baudo, come lo chiamano gli amici, ha raccontato di aver ricevuto la notizia mentre si trovava in Australia, a Brisbane, dove vive da tempo. « Sapevo che stava male, ma non pensavo così male» ha confidato. «Ero lì per il compleanno di mio figlio quando, accendendo il cellulare, mi sono trovato bombardato di messaggi: era morto papà». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

