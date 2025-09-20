Alessandro Ansaldo gli insulti omofobi e il pestaggio Si stringe il cerchio intorno al branco

Si stringe il cerchio intorno agli autori del pestaggio di Alessandro Ansaldo, il 25enne brutalmente picchiato nella notte di sabato 13 settembre su corso Vittorio Emanuele II e raggiunto anche da insulti omofobi. Secondo quanto appreso da RomaToday, chi indaga ha visionato le telecamere della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

«F****o di m***a, dammi il ventaglio», Alessandro Ansaldo picchiato e insultato da dieci ragazzi. L’aggressione omofoba in centro a Roma

Episodio di intolleranza a Roma: individuato il gruppo che ha preso di mira Alessandro Ansaldo - La polizia ha individuato i responsabili dell’episodio subito da Alessandro Ansaldo in corso Vittorio Emanuele, quasi tutti minorenni, a seguito di insulti e atteggiamenti discriminatori. Da news.fidelityhouse.eu

Roma, gli insulti omofobi poi il pestaggio. Ragazzo di 25 anni aggredito dal branco - Alessandro Ansaldo, un giovane di 25 anni attivista del Partito Gay è stato aggredito brutalmente da un gruppo di dieci ragazzi tra ... iltempo.it scrive