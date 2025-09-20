Alessandra Mussolini sul marito Mauro Floriani | Non l’ho perdonato e mai lo farò

Alessandra Mussolini è sposata dal 28 ottobre 1989 con il marito Mauro Floriani, che all’epoca era ufficiale della Guardia di Finanza. La coppia ha avuto tre figli, Caterina, Clarissa e Romano. Alessandra Mussolini vive a Roma in una villa sulla via Nomentana, non lontana dalle ambasciate. Il marito di Alessandra Mussolini è stato condannato nel 2015 per prostituzione minorile nell’ambito del processo delle baby-squillo ai Parioli. Alessandra Mussolini in passato ha dichiarato di non averlo perdonato, ma di essergli rimasta accanto per il bene della famiglia. “Perdonare mio marito? Ma che siamo matti? Si va avanti, ma non si perdona”, aveva dichiarato all’epoca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Alessandra Mussolini sul marito Mauro Floriani: “Non l’ho perdonato e mai lo farò”

