Alessandra Mussolini rivela | Quando mia nonna Rachele tradì Benito Ma non fu per vendetta

Quando mia nonna tradì suo marito il Duce. Ma come? Donna Rachele in versione ammaliatrice- seduttrice proprio non ce la ricordavamo dall’iconografia ufficiale che la storia ci consegna. Donna austera, donna di campagna, ma certamente voce ascoltata in famiglia. In casa comandava lei, questo si sapeva. Ce lo hanno confermato i libri della nipote, Edda Negri Mussolini ( I Mussolini dopo Mussolini e Donna Rachele mia nonna, Minerva editore) che hanno restituito a Donna Rachele quel che era di donna Rachele: donna tutt’altro che sottomessa al Capo, donna forte, dotta anche di dolcezza infinita. Ci mancava il tassello “tradimento”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Alessandra Mussolini rivela: “Quando mia nonna Rachele tradì Benito. Ma non fu per vendetta”

In questa notizia si parla di: alessandra - mussolini

Alessandra Mussolini: «Mia nonna Rachele ha tradito suo marito Benito per vedere cosa si provava a fare quello che lui faceva spesso. Quel tradimento però ha rafforzato il loro legame»

Alessandra Mussolini: vita privata, lavoro e curiosità su Ballando con le Stelle

Alessandra Mussolini sul marito Mauro Floriani: “Non l’ho perdonato e mai lo farò”

Alessandra Mussolini: "Nonna Rachele tradì Benito per fargli capire che non era una sua proprietà" - X Vai su X

Alessandra Mussolini Vai su Facebook

Alessandra Mussolini rivela: Quando mia nonna Rachele tradì Benito. Ma non fu per vendetta; Alessandra Mussolini: Nonna Rachele tradì Benito per fargli capire che non era una sua proprietà; L'amore tra Benito e Rachele in un libro di Alessandra Mussolini.

Alessandra Mussolini: «Mia nonna Rachele ha tradito suo marito Benito per vedere cosa si provava a fare quello che lui faceva spesso. Quel tradimento però ha rafforzato il ... - In un'intervista al Corriere, l'ex parlamentare racconta per la prima volta il tradimento di sua nonna, oggetto del suo nuovo libro in uscita per Piemme ... Da vanityfair.it

Alessandra Mussolini: “Perché mia nonna Rachele tradì nonno Benito”/ “Voleva dimostrare che…” - Alessandra Mussolini parla del tradimento di nonna Rachele e confessa perché lo fece. Si legge su ilsussidiario.net