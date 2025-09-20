Alessandra Mussolini | Mia nonna Rachele ha tradito suo marito Benito per vedere cosa si provava a fare quello che lui faceva spesso Quel tradimento però ha rafforzato il loro legame

Vanityfair.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'intervista al Corriere, l'ex parlamentare racconta per la prima volta il tradimento di sua nonna, oggetto del suo nuovo libro in uscita per Piemme. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

alessandra mussolini mia nonna rachele ha tradito suo marito benito per vedere cosa si provava a fare quello che lui faceva spesso quel tradimento per242 ha rafforzato il loro legame

© Vanityfair.it - Alessandra Mussolini: «Mia nonna Rachele ha tradito suo marito Benito per vedere cosa si provava a fare quello che lui faceva spesso. Quel tradimento però ha rafforzato il loro legame»

In questa notizia si parla di: alessandra - mussolini

alessandra mussolini mia nonnaAlessandra Mussolini: «La vera storia di quando nonna Rachele tradì nonno Benito. Lei lo fece per dimostrargli che non era alla sua mercé» - L'ex parlamentare e nipote del Duce: «Non era una donna sottomessa: non agì per vendetta ma per riconquistarlo. Lo riporta corriere.it

alessandra mussolini mia nonnaL'amore tra Benito e Rachele in un libro di Alessandra Mussolini - LE ROSE E LE SPINE' (PIEMME, PP. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Alessandra Mussolini Mia Nonna