Alessandra Mussolini, 61 anni, è figlia dei genitori Romano Mussolini e Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren. Dei difficili rapporti familiari tra le figure più importanti della sua vita, Alessandra Mussolini parla anche in un libro dal titolo “Il gioco del buio” uscito in libreria lo scorso gennaio ed edito da Minerva. CHi erano i genitori di Alessandra Mussolini, Romano Mussolini e Maria Scicolone e il ruolo della zia Sophia Loren. Il padre Romano, figlio di Benito Mussolini, era un jazzista e sbarcava il lunario facendo concerti. Ma era anche un traditore seriale. Maria Scicolone, mamma di Alessandra, era consapevole dei tradimenti del marito che erano alla base delle continue liti familiari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alessandra Mussolini, chi sono i genitori Romano e Maria Scicolone (sorella di Sophia Loren): “Mio padre era un traditore seriale”