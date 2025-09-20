Alessandra Mussolini chi sono i genitori Romano e Maria Scicolone sorella di Sophia Loren | Mio padre era un traditore seriale
Alessandra Mussolini, 61 anni, è figlia dei genitori Romano Mussolini e Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren. Dei difficili rapporti familiari tra le figure più importanti della sua vita, Alessandra Mussolini parla anche in un libro dal titolo “Il gioco del buio” uscito in libreria lo scorso gennaio ed edito da Minerva. CHi erano i genitori di Alessandra Mussolini, Romano Mussolini e Maria Scicolone e il ruolo della zia Sophia Loren. Il padre Romano, figlio di Benito Mussolini, era un jazzista e sbarcava il lunario facendo concerti. Ma era anche un traditore seriale. Maria Scicolone, mamma di Alessandra, era consapevole dei tradimenti del marito che erano alla base delle continue liti familiari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: alessandra - mussolini
Alessandra Mussolini: «Mia nonna Rachele ha tradito suo marito Benito per vedere cosa si provava a fare quello che lui faceva spesso. Quel tradimento però ha rafforzato il loro legame»
Alessandra Mussolini: vita privata, lavoro e curiosità su Ballando con le Stelle
Alessandra Mussolini sul marito Mauro Floriani: “Non l’ho perdonato e mai lo farò”
Alessandra Mussolini: "Nonna Rachele tradì Benito per fargli capire che non era una sua proprietà" - X Vai su X
Alessandra Mussolini Vai su Facebook
Romano Floriani Mussolini gioca in Serie B: “I pregiudizi sul cognome non mi interessano”; Portare un cognome “pesante” può essere d’intralcio alla carriera, Romano Benito Floriani Mussolini vuole essere giudicato solo per come gioca a calcio; C'è un Mussolini in serie B: Romano, il figlio calciatore di Alessandra, che ora usa il cognome materno sulla maglia.
Alessandra Mussolini: età, marito e figli, dove vive, lavoro. Ballando con le Stelle - Alessandra Mussolini, dove e quando è nata, cosa fa nella vita, la sua famiglia e la sua esperienza a Ballando con le Stelle ... Come scrive msn.com
Alessandra Mussolini a Verissimo, chi è: dalla carriera politica ai figli (e la discussione sul cognome), dal marito condannato al nuovo libro - Tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, in onda come sempre alle 16. Si legge su msn.com