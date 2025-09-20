La nonna di Alessandra Mussolini, Rachele Mussolini, tradì il marito Benito e dirlo è la nipote Alessandra in un’intervista al Corriere della Sera e parla dell’amante Corrado Varoli e di quando il Duce stava per scoprirli. Il colloquio con Aldo Cazzullo comincia parlando della venerazione per il marito: «Ma teneva al riserbo. Non se ne parlava. Però, come le dicevo, mi portava sempre sulla sua tomba. Un rito». Mussolini ha scritto il libro «Benito. Le rose e le spine», in uscita da Piemme. L’amante Corrado Valori «aveva affascinato mia nonna fin dall’adolescenza. L’aveva visto passare a cavallo, tutto elegante, con il frustino, e lei che era poverissima ne era rimasta colpita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alessandra Mussolini, chi era l’amante di nonna Rachele, Corrado Valori: “Tradì nonno Benito per dimostrargli che non era alla sua mercé”