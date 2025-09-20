Firenze, 20 settembre 2025 – Se ci sono due organizzazioni che più di tutte sono radicate nel territorio toscano e spingono verso la pace, queste sono i Lions, con il distretto 108La-Toscana, e Rondine, la Cittadella della pace che si trova in provincia di Arezzo e che da 28 anni porta avanti un metodo per la risoluzione dei conflitti. Le due realtà si sono incontrate nella mattina di sabato 20 settembre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio per firmare un protocollo di intesa intitolato “La cultura della relazione per la nuova comunità globale di pace”, in una cerimonia alla presenza delle istituzioni e moderata da Cristina Privitera, vicedirettrice de La Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alena dall’Ucraina, Anna dalla Russia: il dialogo e l’abbraccio. Progetti di pace per Rondine e i Lions