Aleksandar Stankovic parla Moretto | L’Inter potrà riportarlo a Milano ci sono due…

Aleksandar Stankovic è stato uno dei nomi caldi dell'ultima sessione di mercato. Il giovane centrocampista, cresciuto nel vivaio nerazzurro, ha salutato l' Inter per trasferirsi al Bruges, club che lo seguiva da oltre un anno e che ha deciso di puntare con decisione su di lui. " È stato fra i protagonisti del mercato estivo, il Bruges lo ha seguito per un anno, un acquisto voluto e mirato ", ha spiegato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. L'operazione è stata chiusa per 10 milioni di euro, a cui si aggiunge una percentuale compresa tra il 12 e il 15% sulla futura rivendita, variabile in base agli anni.