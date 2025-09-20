Albergatori dal prefetto la sicurezza è una priorità | piano per strade e stazioni
Montecatini, 20 settembre 2025 – “Il prefetto Angelo Gallo Carrabba, nonostante sia arrivato da poco tempo, ha già preso una certa conoscenza dei problemi di Montecatini, mostrando profonda attenzione verso le nostre problematiche. A ottobre torneremo a parlare con lui per fare il punto sulle questioni legate alla stagione invernale ”. È senza dubbio positiva l’impressione espressa dalle categorie economiche cittadine legate alle strutture ricettive e all’attività di incoming, dopo il primo incontro con il nuovo rappresentante dell’ufficio di governo del territorio. “I temi della sicurezza a Montecatini e delle possibili ripercussioni sul comparto alberghiero-ricettivo locale – spiega un comunicato ufficiale – sono stati al centro di un incontro a Pistoia fra il prefetto Angelo Gallo Carrabba e una delegazione in rappresentanza degli imprenditori del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: albergatori - prefetto
