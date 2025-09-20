Al Villaggio Leumann torna Filo lungo filo | tre giorni dedicati all' arte tessile a Collegno

Torinotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Villaggio Leumann a Collegno si prepara ad accogliere la nuova edizione di "Filo lungo filo, un nodo si farà", la manifestazione che celebra l'arte e la tradizione tessile. Organizzato dall'Associazione Amici della Scuola Leumann, l'evento si svolgerà dal 26 al 28 settembre, offrendo a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

