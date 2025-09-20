Al via l' Oktoberfest a Monaco è corsa alla birra

Quotidiano.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monac, 20 set. (askanews) - A Monaco, in Germania, è letteralmente "corsa alla birra". Centinaia di persone hanno preso d'assalto l'Oktoberfest all'apertura dei cancelli per riuscire a conquistare i tavoli migliori sotto le tende dei birrifici e gustarsi comodamente le migliori birre. Vestiti con abiti tradizionali bavaresei, le donne con il "dirndl" e gli uomini con i calzoncini "lederhosen", dopo aver atteso a lungo in fila sono corsi all'interno della manifestazione, quasi stessero partecipando a una maratona. Quest'anno la celebre festa si tiene dal 20 settembre al 5 ottobre. I capannoni sono aperti dalle 9 del mattino alle 23, pronti a spillare birra e a vendere cibo, il primo giorno però si può iniziare a bere solo dopo la cerimonia d'apertura della prima botte da parte del sindaco della città, al grido di "O'Zapft is!". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

al via l oktoberfest a monaco 232 corsa alla birra

© Quotidiano.net - Al via l'Oktoberfest a Monaco, è "corsa alla birra"

In questa notizia si parla di: oktoberfest - monaco

Monaco di Baviera, tutto pronto per l’Oktoberfest: attesi oltre 7 milioni di visitatori e il Mass costa 15 euro

Monaco di Baviera, tutto pronto per l’Oktoberfest: attesi oltre 7 milioni di visitatori e il Mass costa 15 euro

Oktoberfest 2025, c'è un treno diretto da Roma a Monaco di Baviera

via oktoberfest monaco 232Oktoberfest, da Verona a Monaco in treno con i nuovi Railjet - Oktoberfest, si parte da Verona con i nuovi Railjet: dal 20 settembre al 5 ottobre Monaco di Baviera &#232; la capitale mondiale della birra ... veronaoggi.it scrive

Oktoberfest 2025, torna la festa della birra a Monaco di Baviera: programma ed eventi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Oktoberfest 2025, torna la festa della birra a Monaco di Baviera: programma ed eventi ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Via Oktoberfest Monaco 232