Al via l' anno scolastico all' insegna della collaborazione e dell' unione
Arezzo, 20 settembre 2025 – . L'accoglienza a scuola parte dagli studenti: l'esperienza dell'ICG Vasari Un'iniziativa innovativa e di successo quella che è partita in questa prima settimana di scuola alla secondaria di primo grado Vasari di Arezzo, dove il progetto di accoglienza per le classi prime ha coinvolto direttamente gli studenti più grandi come tutor. L'obiettivo? Facilitare l'ingresso dei nuovi alunni nel mondo della scuola media, riducendo l'ansia e favorendo un'integrazione serena. Il progetto ha visto la partecipazione attiva di ragazzi e ragazze delle classi seconde e terze, che, dopo un percorso di formazione, sono diventati dei veri e propri "compagni di benvenuto" con tanto di attestato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: anno - scolastico
Calendario anno scolastico 2025/2026: inizio lezioni, vacanze e ponti
«Studiare, un atto di libertà»: l’augurio di buon anno scolastico da Palazzo Frizzoni
Nuovo anno scolastico 2025/26, tra i banchi anche le due Agenzie
Con il nuovo anno scolastico riparte #FiscoeScuola! #AgenziaEntrate e #AgenziaEntrateRiscossione tornano in classe tra i ragazzi per diffondere il valore della legalità fiscale. La tua #scuola ha già aderito al progetto? Scopri qui come partecipare https://bit. - X Vai su X
Saluto di inizio anno scolastico della Dirigente scolastica Barbara Figliolia Buongiorno a tutti, in questo momento, così ricco di valori e di emozioni, come lo è ogni inizio di anno scolastico soprattutto se avviene in una nuova scuola, desidero porge a tutti voi i Vai su Facebook
Scuola Vasari, anno scolastico al via all’insegna della collaborazione e dell’unione; Umbria, al via l'anno scolastico tra polemiche e divieto di smartphone; Umbria, al via l'anno scolastico tra polemiche e divieto di smartphone.
ISI Barga, al via il nuovo anno scolastico tra innovazione e crescita. Il Dirigente Cipolletta: “Sinergia con il territorio per il futuro dei nostri studenti” - BARGA – Si apre all'insegna dell'entusiasmo e di una rinnovata visione strategica l'anno scolastico 2025/2026 dell'Istituto Superiore di Istruzione (ISI) ... Si legge su giornaledibarga.it
Grinzane Cavour: la Scuola Agraria accoglie le nuove matricole in una sede rinnovata, con la prospettiva di un ottimo raccolto di nocciole e Nebbiolo da Barolo [FOTO] - Al via un nuovo anno scolastico, all’insegna di attività laboratoriali professionalizzanti sempre più innovative e legate al territorio locale ... Lo riporta targatocn.it