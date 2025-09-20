Al via l' anno scolastico all' insegna della collaborazione e dell' unione

Arezzo, 20 settembre 2025 –  . L'accoglienza a scuola parte dagli studenti: l'esperienza dell'ICG Vasari Un'iniziativa innovativa e di successo quella che è partita in questa prima settimana di scuola alla secondaria di primo grado Vasari di Arezzo, dove il progetto di accoglienza per le classi prime ha coinvolto direttamente gli studenti più grandi come tutor. L'obiettivo? Facilitare l'ingresso dei nuovi alunni nel mondo della scuola media, riducendo l'ansia e favorendo un'integrazione serena. Il progetto ha visto la partecipazione attiva di ragazzi e ragazze delle classi seconde e terze, che, dopo un percorso di formazione, sono diventati dei veri e propri "compagni di benvenuto" con tanto di attestato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

