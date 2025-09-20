Al via la lotta tra titani per salire di categoria.

Oggi parte anche il campionato di Prima categoria e lo fa con cinque anticipi. Le provinciali sono tutte raggruppate nel girone A. La Prima Categoria nella scala gerarchica dei campionati italiani di calcio dei dilettanti, occupa il quarto livello e il settimo complessivo. La vincente di ogni girone salirà in Promozione, l’ultima classificata retrocede, per il resto ci saranno i soliti playoff e playout. Le più gettonate per viaggiare nei quartieri dell’alta classifica sono l’Avis Montecalvo, la Falco Acqualagna, l’Atletico Mondolfo e l’Audax Piobbico, ma come spesso capita ci può essere sempre la sorpresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

