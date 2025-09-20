Al via la Fiera Nazionale del Miele Più iniziative e attività didattiche La kermesse è pronta a stupire

Entra nel clou il weekend dedicato al miele che, come da tradizione, è assoluto protagonista della terza settimana del Settembre Castellano. Dopo i primi eventi di ieri, l’Honey Aperitivo in piazza Acquaderni e il concerto all’Arena preceduto dal percorso di assaggi "Non solo mieli – Aspettando la Banda", questa mattina alle 9 aprirà ufficialmente in centro storico la Fiera Nazionale del Miele, che proseguirà fino a domani con coinvolgimento di produttori, esperti e appassionati. La grande novità di quest’anno è che la Fiera si svilupperà in tutto il centro città, includendo per esempio anche via Cavour, e come anticipato ieri dal direttore dell’Osservatorio Nazionale Miele Giancarlo Naldi, "si è scelto di potenziare le iniziative, aggiungendo nuove attività dedicate al rapporto ape e natura, alla didattica per promuovere la conoscenza del mondo dell’ape e dei mieli e alla sostenibilità, dando uno spazio meritato anche alle scuole musicali del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

