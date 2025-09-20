al via il festival delle geografie viaggio dalla bici agli astronauti

Fine settimana con tante proposte culturali al Festival delle geografie di Villasanta. Si comincia questa mattina alle 10, all’ingresso di Villa Camperio, con la ciclofficina, il laboratorio di Fiab Monza in bici che risponderà alle mille domande per affrontare tutti guai in bici: "Cosa faccio se buco? Se me la rubano? Se piove? I freni? Il cambio?". Fiab rinnova la collaborazione con il Festival con varie attività e il gazebo condiviso con il Tavolo ambiente ecologia del Comune di Villasanta. Intanto nell’area ristoro i ragazzi della scuola media dell’Istituto comprensivo di Villasanta racconteranno il progetto “Spazio allo Spazio“, attivo dal 2010 esempio di didattica territoriale che coinvolge la comunità locale, portando in città gli incontri con astronauti, ingegneri aerospaziali, il Gruppo astrofili e attività di mobilità e orientamento, con Aniomap (associazione nazionale istruttori orientamento). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

