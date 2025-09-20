Al via gli Stati Generali dello Sport in Campania | Fare squadra per il futuro dei giovani
Si è svolta venerdì 19 settembre 2025, presso i campi comunali tennis “G. Dininno” di Salerno, la prima edizione degli Stati Generali dello Sport in Campania, promossa dal Centro Sportivo Italiano. Un momento di confronto tra istituzioni, mondo universitario, scuola e fondazioni, con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: stati - generali
De Luca agli Stati Generali della Bellezza: “Ridare forza ai comuni per valorizzare i territori e rilanciare il Paese”
Ecco come l’Italia può svoltare sull’energia. Gli Stati generali di Forza Italia
Giochi, se non bastano gli Stati Generali. L’opinione di Pedrizzi
FRAGILE Festival Parma 2025: arte, musica e sostenibilità https://glistatigenerali.com/cultura/eventi/fragile-festival-parma-2025/… @frmandelli @ponchomilano - X Vai su X
Live tra poco per parlare delle anticipazioni sugli Stati Generali del Cinema Vai su Facebook
“Umbria destinazione sport”. Al via gli stati generali dello sport: Perugia 19 e 20 settembre 2025; Parte Destinazione Sport. Al via gli stati generali dell’Umbria: Un settore da valorizzare; Umbria, al via gli Stati generali dello sport per una nuova legge regionale.
Parte "Destinazione Sport". Al via gli stati generali dell’Umbria: "Un settore da valorizzare" - La governatrice Proietti e l’assessore Meloni: "Inizio di un percorso di partecipazione attiva per una nuova programmazione e valorizzazione del settore". Da lanazione.it
Via agli Stati generali dello sport umbro: «Diritto da trasformare in opportunità reale» - «Oggi apriamo un percorso verso una nuova legge che metta al centro accesso, qualità, prossimità, misurazione dei risultati». Scrive umbria24.it