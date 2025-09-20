Al via gli Stati Generali dello Sport in Campania | Fare squadra per il futuro dei giovani

Salernotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta venerdì 19 settembre 2025, presso i campi comunali tennis “G. Dininno” di Salerno, la prima edizione degli Stati Generali dello Sport in Campania, promossa dal Centro Sportivo Italiano. Un momento di confronto tra istituzioni, mondo universitario, scuola e fondazioni, con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stati - generali

De Luca agli Stati Generali della Bellezza: “Ridare forza ai comuni per valorizzare i territori e rilanciare il Paese”

Ecco come l’Italia può svoltare sull’energia. Gli Stati generali di Forza Italia

Giochi, se non bastano gli Stati Generali. L’opinione di Pedrizzi

“Umbria destinazione sport”. Al via gli stati generali dello sport: Perugia 19 e 20 settembre 2025; Parte Destinazione Sport. Al via gli stati generali dell’Umbria: Un settore da valorizzare; Umbria, al via gli Stati generali dello sport per una nuova legge regionale.

via stati generali sportParte "Destinazione Sport". Al via gli stati generali dell’Umbria: "Un settore da valorizzare" - La governatrice Proietti e l’assessore Meloni: "Inizio di un percorso di partecipazione attiva per una nuova programmazione e valorizzazione del settore". Da lanazione.it

via stati generali sportVia agli Stati generali dello sport umbro: «Diritto da trasformare in opportunità reale» - «Oggi apriamo un percorso verso una nuova legge che metta al centro accesso, qualità, prossimità, misurazione dei risultati». Scrive umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Via Stati Generali Sport