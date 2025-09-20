Al via gli eventi che ricordano Angelo Masini | inaugurata la mostra inaugurata la mostra Storia del teatro comunale e dei suoi protagonisti

In occasione del Festival del Buon Vivere è stata inaugurata la mostra fotografica "Storia del teatro comunale di Forlì (1776-1944) e dei suoi protagonisti", che si pone l'obiettivo di valorizzare una parte importantissima delle vicende culturali e storiche della nostra città. L'esposizione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Al via gli eventi che ricordano Angelo Masini: inaugurata la mostra inaugurata la mostra Storia del teatro comunale e dei suoi protagonisti”; Le apparizioni dell’Arcangelo a Monte Sant’Angelo rivivono con il Corteo storico; Forlì ricorda Angelo Masini: un ricco programma di eventi verso il centenario della morte.

