Al Teatro Franco Parenti uno spettacolo per riflettere sui disturbi alimentari
Dal 24 al 30 settembre 2025, la Sala Tre del Teatro Franco Parenti ospita lo spettacolo “Leggera, leggerissima”, un monologo scritto e interpretato da Francesca Iasi, con la regia di Fiorenza Pieri e prodotto dallo stesso Teatro Parenti. In cinquanta minuti di scena, lo spettacolo riesce a dare voce e corpo a una delle malattie più silenziose e più devastanti del nostro tempo: i disturbi del comportamento alimentare, e in particolare l’anoressia. L’allestimento dello spettacolo è scarno, essenziale, per sottolineare come la sottrazione sia la protagonista al centro del racconto. Sul palco, solo tre elementi: una donna, una bilancia, una teglia di pasta, che bastano per raccontare tutto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
