Al Teatro Cilea arriva Le Pornoprecarie quelle di OnlyFals

Anteprima24.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Tre donne senza soldi, senza mariti e senza prospettive decidono di trasformare il proprio salotto in un set per contenuti hot da caricare su una piattaforma “OnlyFals”. Da questa scelta nasce  “Le Pornoprecarie quelle di OnlyFals”, la nuova commedia scritta e interpretata da  Maria Bolignano, con  Nunzia Schiano,  Yuliya Mayarchuk,  Angela De Matteo,  Alessio Sica  e  Chiara Di Girolamo.   Con ritmo brillante e battute fulminanti, lo spettacolo racconta il precariato femminile e gioca con l’impatto che piattaforme come OnlyFans hanno avuto sul nostro modo di parlare di libertà e desiderio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

al teatro cilea arriva le pornoprecarie quelle di onlyfals

© Anteprima24.it - Al Teatro Cilea arriva “Le Pornoprecarie quelle di OnlyFals”

In questa notizia si parla di: teatro - cilea

Teatro Cilea di Reggio Calabria a restyling con un contributo di 500 mila euro

Cavalleria Rusticana domani in scena con l'Orchestra del Teatro Cilea, Tirotta: "Felice di riportare l'opera lirica all'Arena"

Il Malato Immaginario: al Cilea teatro e solidarietà

Al Teatro Cilea arriva “Le Pornoprecarie quelle di OnlyFals”.

Cerca Video su questo argomento: Teatro Cilea Arriva Pornoprecarie