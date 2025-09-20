Al Teatro Cilea arriva “Le Pornoprecarie quelle di OnlyFals”.

Tempo di lettura: 2 minuti Tre donne senza soldi, senza mariti e senza prospettive decidono di trasformare il proprio salotto in un set per contenuti hot da caricare su una piattaforma “OnlyFals”. Da questa scelta nasce “Le Pornoprecarie quelle di OnlyFals”, la nuova commedia scritta e interpretata da Maria Bolignano, con Nunzia Schiano, Yuliya Mayarchuk, Angela De Matteo, Alessio Sica e Chiara Di Girolamo. Con ritmo brillante e battute fulminanti, lo spettacolo racconta il precariato femminile e gioca con l’impatto che piattaforme come OnlyFans hanno avuto sul nostro modo di parlare di libertà e desiderio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

