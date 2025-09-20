Al setaccio lo studio di Maurizio Rebuzzini | luminol per le tracce cancellate Il figlio denunciato per stalking
Milano, 20 settembre 2025 – Il sopralluogo è andato avanti fino a notte. Ieri lo studio su due piani di Maurizio Rebuzzini è stato passato al setaccio dagli specialisti della Scientifica, a caccia di indizi che possano aiutare i colleghi della Squadra mobile e il pm Maria Cristina Ria (presente all’ispezione) a risolvere il giallo di via Zuretti 2A. Lì nel primo pomeriggio si sono presentati gli agenti della Questura per scandagliare l’immenso ufficio che custodiva l’invidiabile collezione di macchine fotografiche del settantaquattrenne morto mercoledì sera e migliaia di volumi impilati in scaffali che arrivano fino al soffitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: setaccio - studio
Bomba vicino allo studio del sindaco: al setaccio le telecamere delle vie limitrofe
Il critico fotografico è deceduto martedì al Fatebenefratelli. L’ipotesi del delitto per strangolamento. A trovare il corpo è stato il figlio Filippo. Al setaccio cellulare e tabulati per verificare la ricostruzione. Vai su Facebook
Al setaccio lo studio di Maurizio Rebuzzini: luminol per le tracce cancellate. Il figlio denunciato per stalking; Milano: il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato morto, indagini per omicidio; Maurizio Rebuzzini morto: la telefonata del figlio e i lividi sul collo che fanno pensare a un omicidio.
Il mistero della morte di Maurizio Rebuzzini: caccia alle tracce nel laboratorio di via Zuretti - Sopralluogo con il Luminol di Mobile e Scientifica nello studio del critico fotografico. Scrive milano.repubblica.it
Morto il giornalista Maurizio Rebuzzini trovato in fin di vita fuori dal suo studio: si indaga per omicidio - Ieri sera il fotografo Maurizio Rebuzzini è stato trovato in fin di vita dal figlio fuori dal suo studio vicino alla stazione Centrale di Milano ... fanpage.it scrive