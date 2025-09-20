Al setaccio lo studio di Maurizio Rebuzzini | luminol per le tracce cancellate Il figlio denunciato per stalking

Milano, 20 settembre 2025 – Il sopralluogo è andato avanti fino a notte. Ieri lo studio su due piani di Maurizio Rebuzzini è stato passato al setaccio dagli specialisti della Scientifica, a caccia di indizi che possano aiutare i colleghi della Squadra mobile e il pm Maria Cristina Ria (presente all’ispezione) a risolvere il giallo di via Zuretti 2A. Lì nel primo pomeriggio si sono presentati gli agenti della Questura per scandagliare l’immenso ufficio che custodiva l’invidiabile collezione di macchine fotografiche del settantaquattrenne morto mercoledì sera e migliaia di volumi impilati in scaffali che arrivano fino al soffitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

