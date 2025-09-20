Al Salone Nautico di Genova il libro siciliano La Vela magica racconta mare oncologia e rinascita
Un equipaggio speciale porta al Salone Nautico Internazionale di Genova una storia di mare, speranza, cura e comunità. Sessanta viaggiatori partiti da Catania – pazienti oncologici, caregiver, medici e operatori sanitari – accompagnati da ventidue bambini, figli di pazienti e personale medico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: salone - nautico
Il Salone Nautico di Genova lancia nuovo sito, più innovativo e accessibile
Nautica, terza edizione della ‘European sustainable boating roundtable’: tavola rotonda al Salone nautico
Sebago al Salone Nautico 2025: stile marino e heritage con la nuova Gary Jobson e la capsule Marine Vibes
Al Salone Nautico di Genova la Guardia Costiera ha presentato i numeri dell’estate 2025 ? Leggi la notizia https://guardiacostiera.gov.it/portale/e/dettaglio-news-comunicato/29540/7033854… - X Vai su X
L’Italia al Salone Nautico di Genova mostra al mondo il meglio di sé. Parliamo di un comparto, quello della nautica, che vale oltre 8,6 miliardi di euro, dà lavoro a più di 31mila persone e porta il made in Italy in 45 Paesi nel mondo. La sfida è continuare a raffor Vai su Facebook
Al Salone Nautico con Maurizio Bulleri presso lo stand della Rivista Il Gommone per parlare del suo libro; Il Comune di Genova chiede donazioni per il restauro dei Libri delle Cerimonie; Non solo a Genova (Salone nautico) si presentano barche da diporto, anche nella Tuscia.
Il libro “La Vela magica”: da Catania al Salone di Genova - Al Salone Nautico di Genova, “La Vela magica” diventa racconto collettivo e testimonianza di come medicina, psicologia, educazione sociale e comunità possano incontrare il mare, trasformando la sfida ... Riporta livesicilia.it
Salone Nautico di Genova, al via la 65esima edizione: cosa c’è da sapere - Si è aperta ufficialmente giovedì 18 settembre la 65esima edizione del Salone Nautico Internazionale, a Genova fino al 23 settembre. Lo riporta italiaoggi.it