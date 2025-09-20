Al Salone Nautico di Genova il libro siciliano La Vela magica racconta mare oncologia e rinascita
Un equipaggio speciale porta al Salone Nautico Internazionale di Genova una storia di mare, speranza, cura e comunità. Sessanta viaggiatori partiti da Catania – pazienti oncologici, caregiver, medici e operatori sanitari – accompagnati da ventidue bambini, figli di pazienti e personale medico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Al Salone Nautico di Genova il libro siciliano La Vela magica racconta mare, oncologia e rinascita
