Al pronto soccorso perché non sa dove andare | si spoglia chiede soldi e fa i bisogni in terra denunciato

Al pronto soccorso perché non sapeva dove andare, molesto al punto di spogliarsi davanti a tutti, chiedere soldi ai pazienti che erano lì per curarsi e infine fare i suoi bisogni sul pavimento della sala d'attesa. L’episodio è avvenuto ieri sera intorno alle 22 al pronto soccorso di San Fermo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: pronto - soccorso

Pronto soccorso: emergenza solleone. 200 arrivi al giorno, pochi medici: ‘Siamo sotto pressione’

Afa da record, il pronto soccorso è sotto pressione: aumentano gli accessi

Maxi rissa nella notte a Macerata: coltellate in centro, caos al pronto soccorso

Crescono le aggressioni contro medici e infermieri, soprattutto nei pronto soccorso. Al Policlinico di Messina arrivano le bodycam: videocamere indossabili per aumentare sicurezza e deterrenza, nel pieno rispetto della privacy. Un passo avanti concreto per tut Vai su Facebook

Spintona sanitari e danneggia pronto soccorso, bloccato Artem Tkachuk, "Pino o pazzo" di Mare Fuori - X Vai su X

Salento, ore d'attesa in pronto soccorso: tac ferma e il calvario dei pazienti - Un ospedale in affanno, con il servizio Tac paralizzato e pazienti costretti a lunghe attese e disagi che sfiorano il "calvario". quotidianodipuglia.it scrive

“Mio marito stava morendo in sala d’attesa e un medico dietro la scrivania ironizzava sul suo stato” - “È rimasto seduto sulla sua scrivania, con le gambe a cavalcioni, e si è permesso di ironizzare sulle condizioni di mio marito, sottovalutandole”. Da bari.repubblica.it