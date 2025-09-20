Al primo banco… Piccolo Paolo spuntano le chat coi compagni | è successo la sera prima di morire

Un ragazzino di 14 anni, pieno di passioni, promosso dopo un’estate di studio intenso, pronto a ricominciare la scuola con la sua classe. Eppure, la sera prima del suono della campanella, qualcosa si spezza.  Paolo Mendico, per tutti Paolino, è stato trovato senza vita a Santi Cosma e Damiano, piccolo comune in provincia di Latina. La sua morte ha lasciato sgomento non solo la famiglia, ma l’intera comunità scolastica e cittadina. Le chat della sera prima. La ricostruzione parte dal telefono di un compagno di classe. « Papà ma noi con Paolino ci siamo scritti fino all’ultimo, guarda, questa è la chat di classe. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

