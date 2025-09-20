Al primo banco… Paolo Mendico le chat coi compagni | è successo la sera prima di morire
Certe sere sembrano normali, ma poi, all’improvviso, tutto cambia. Una chat, una richiesta semplice, qualche messaggio tra amici e un piccolo desiderio che sembra raccontare solo la voglia di ricominciare. Invece, dietro quelle parole, si nasconde un dramma che ha sconvolto un’intera comunità. Paolo Mendico, per tutti Paolino, aveva solo 14 anni e una voglia di vivere che traspariva dagli occhi e dalle sue passioni. Dopo un’estate di studio intenso per recuperare matematica, era pronto a tornare tra i banchi. Ma la sera prima dell’inizio della scuola, qualcosa si è spezzato lasciando tutti senza fiato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: primo - banco
Giugliano: pubblicato il primo elenco di beneficiari del Banco Alimentare
Banco BPM, i francesi di Crédit Agricole superano il 20% in Piazza Meda; rafforzata la posizione come primo azionista dell'istituto
Anima spinge l’utile di Banco Bpm. Primo semestre, record 1,21 miliardi
La sfida al Panathlitikos come primo banco di prova per le ragazze di coach Citrini Vai su Facebook
“A scuola mi sedevo al primo banco: mia madre era docente, lo sapevo che i professori, spesso, non interrogavano quelli davanti. Anche questa era una tattica per nascondersi.” Nascondersi è un meccanismo di difesa che, anche nel contesto lavorativo, è qu - X Vai su X
Paolo Mendico, l'ultima chat prima di suicidarsi a 14 anni - Alla madre aveva detto: «Ricomincia la scuola, è finita la libertà, non ci voglio più andare» ... Secondo vanityfair.it
Paolo Mendico, il messaggio in chat prima del buio: «Lasciatemi un posto in prima fila», poi la frase della dirigente: «Non parlate con i carabinieri» - Era questa la richiesta di Paolo Mendico nella chat di classe, che il Corriere della Sera ha potuto ... Da msn.com