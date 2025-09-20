È dal terrazzo al 33mo piano di un hotel di Osaka, con magnifica vista sulla città, che il pianista e giovane direttore d’orchestra Filippo Arlia può festeggiare la conquista del Giappone. Oltre al compleanno numero 36. Sì, perché al Padiglione Italia di Expo2025 si sono esibiti negli ultimi mesi artisti molto noti – da Elisa ad Arisa, dai Negramaro ad Achille Lauro. Ma anche un’eccellenza italiana tutta da scoprire. Con un ensemble di primo piano, il maestro Arlia ha portato in scena nella serata di mercoledì 17 settembre il suo cavallo di battaglia Duettango. Un omaggio ad Astor Piazzolla trascinante, passionale, a tratti struggente. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Al Padiglione Italia di Expo2025 Osaka, "Duettango": la musica del maestro Filippo Arlia ha conquistato il pubblico giapponese. L'intervista