Al lavoro le consulte comunali Politiche Sociali e teleriscaldamento Nominati coordinatori e gruppi
Prende ufficialmente il via la fase operativa delle prime due Consulte comunali istituite dall’amministrazione di Santa Fiora. Si tratta della Consulta Salute – Politiche Sociali e della Consulta Teleriscaldamento, entrambe costituite dopo la nomina dei rispettivi coordinatori e l’insediamento dei gruppi di lavoro. A guidare la Consulta dedicata ai temi sanitari e sociali sarà Roberta Rosati, affiancata da Marcella Fazzoli, Marilena Lorenzoni, Franca Pennatini e Oriana Ciaffarafà. Per quanto riguarda la Consulta Teleriscaldamento, il ruolo di coordinatore è stato affidato a Loris Bellumori. Insieme a lui, ne fanno parte Piero Pisanu, Gloria Vetuli, Carlo Balducci, Bruno Somenzi, Lucano Grascelli, Moreno Pomi e Stefania Galatolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: lavoro - consulte
