Al Four Seasons Resort Sharm El Sheikh | dove il relax è una forma d’arte

20 set 2025

C'è un luogo, a meno di cinque ore da Milano, dove il tempo rallenta e il mare dipinge la finestra a cui vi affaccerete ogni mattina. Benvenuti al Four Seasons Resort di Sharm El Sheikh, l’indirizzo cult per chi sogna un’evasione tra hammam profumati, cene pieds dans l’eau e risvegli con vista sulla barriera corallina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Al Four Seasons Resort Sharm El Sheikh: dove il relax è una forma d'arte

Four Seasons Sharm El-Sheikh, Egypt hotel review - Sheikh occupies a sprawling strip of land between Egypt’s Red Sea and the arid Sinai Peninsula mountains. ca.news.yahoo.com scrive

