Aiuto! È crollata a terra in diretta! cosa è successo alla giornalista da Del Debbio VIDEO
Attimi di tensione nello studio di 4 di sera, il programma condotto da Paolo Del Debbio. Durante la puntata di venerdì, una giornalista incaricata di raccogliere le interviste tra il pubblico ha improvvisamente avuto un malore ed è crollata a terra, subito dopo l’intervento di un ragazzo che parlava della crisi di Gaza. Svenimento in diretta a #4disera pic.twitter.comosSHBKdqeN — Il Grande Flagello (@grandeflagello) September 19, 2025 L’improvvisa caduta ha suscitato un’ondata di preoccupazione sia tra i presenti in studio sia tra i telespettatori. Il conduttore ha immediatamente interrotto la trasmissione per spiegare cosa stava accadendo e rassicurare il pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
