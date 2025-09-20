Agricoltura Ismea | filiera lattiero casearia cresce e si rafforza sui mercati esteri
(Adnkronos) – La filiera lattiero casearia si conferma pilastro del sistema agroalimentare nazionale, con risultati di grande rilievo sia sul fronte interno che internazionale. Lo certificano i dati diffusi da Ismea che sottolinea come con un fatturato di 21,8 miliardi di euro nella fase di trasformazione (+33% negli ultimi cinque anni) e una produzione agricola . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: agricoltura - ismea
AGRICOLTURA: ISMEA PUBBLICA LA GRADUATORIA DEL FONDO INNOVAZIONE. PLAUSO DI FEDERACMA: "Ringraziamo il Ministro Francesco Lollobrigida e il direttore generale di Ismea, Sergio Marchi, per aver accolto la nostra richiesta di rendere pub Vai su Facebook
Cheese apre le danze: tra gusto ed eccellenze piemontesi; Fondi dell’Ismea nel cremonese per una filiera “Lattogeno Sostenibile CFP”; Cheese 2025, Bongioanni: L'intuizione visionaria di Petrini oggi più attuale che mai.
Agricoltura, Italia seconda in Europa per valore. Ma ai lavoratori restano da 1,5 a 7 euro su 100 - ROMA – Un settore di peso: l’agricoltura italiana copre poco meno del 17% dell’economia nella Ue, un’incidenza, in termini di valore aggiunto, che pone il nostro Paese al secondo posto, appena dietro ... Riporta repubblica.it
Cheese "apre le danze": tra gusto ed eccellenze piemontesi - La prima giornata della 15esima edizione della fiera del formaggio di Bra La 15ª edizione di Cheese, il più grande evento mondiale dedicato ai formaggi e alla filiera lattiero- Lo riporta msn.com