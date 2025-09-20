Agricoltura altri record storici | superate Germania e Francia Lollobrigida | E una sinistra da barzelletta ci prendeva in giro…

Nel giorno della promozione dell’agenzia di rating Fitch, il nostro governo ha segnato altri record. Li illustra il ministro Lollobrigida ai raggazzi di Fenix. “ Quella italiana è la prima agricoltura per valore aggiunto d’Europa, superando Germania e Francia. Lo scorso anno abbiamo raggiunto u n record storico dell’esportazione del vino, otto miliardi e 100 milioni. L’Italia è la prima nazione produttrice e la seconda nel mondo in termini di valore. Puntiamo al primo posto, ma c’è tempo.”. Così Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e sovranità alimentare a Fenix, la festa del movimento giovanile di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

