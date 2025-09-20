Agguato da film a Favria | 63enne ferito a colpi di pistola arrestata la banda

Scene da film a Favria (Torino), dove quattro uomini hanno teso un vero e proprio agguato a un 63enne e a suo figlio 29enne, sparando numerosi colpi di arma da fuoco nei pressi della loro abitazione. Il padre è stato raggiunto in più parti del corpo ed è stato trasportato in elisoccorso presso un ospedale torinese per le cure del caso. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Ivrea, supportate da unità specializzate del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Torino e coordinate dalla Procura della Repubblica di Ivrea, hanno permesso di individuare rapidamente tutti i presunti responsabili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

