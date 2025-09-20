Aggressione operai a Montemurlo il caso arriva in Parlamento VIDEO
"Ho chiesto in aula un'informativa urgente alla ministra del Lavoro Calderone e al Ministro delle Imprese D'Urso sulla brutale aggressione avvenuta a Montemurlo, dove diciotto operai sono stati picchiati selvaggiamente". Lo dichiara Marco Furfaro, deputato e membro della segreteria nazionale del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Montemurlo: "Violenta aggressione agli operai", lavoratori picchiati e gazebo distrutto / VIDEO
Calci e pugni agli operai in sciopero: "Picchiati da persone dell’azienda". Video e denunce - Montemurlo, stabilimento L’Alba Srl: Sudd Cobas denuncia aggressioni contro 18 operai in presidio. Segnala affaritaliani.it
