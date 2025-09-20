Aggressione choc a Lainate | toglie la corrente nella casa della vicina poi tenta di strangolarla davanti ai figli

Lainate (Milano), 20 settembre 2025 – L'ha afferrata al collo con le mani e ha tentato di strangolarla fino all'intervento della figlia 14enne che ha colpito l'uomo alla testa con una bottiglia. Ferito e sanguinante ha cercato di allontanarsi dall'appartamento ma è stato fermato e arrestato dai carabinieri. Un 48enne italiano è stato arrestato ieri sera a Lainate per tentato omicidio e violazione di domicilio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Rho che sono intervenuti sul posto l'uomo, in forte stato di agitazione, senza un apparente motivo, si è presentato nell'appartamento della sua vicina di casa, una 44enne dominicana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

