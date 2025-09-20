Aggressione a scuola | pugni ad un ex compagno a Genzano

Un grave episodio di violenza ha scosso un liceo di Genzano, dove due ex studenti si sono introdotti nell’istituto per aggredire un quindicenne. L’aggressione a scuola è avvenuta in classe, durante l’orario di lezione e sotto gli occhi dei compagni. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per fare luce sulla dinamica e le responsabilità dei . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

