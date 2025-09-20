aggiungi un pasto a tavola parte il progetto dedicato ai senza dimora e vulnerabili

Tempo di lettura: 3 minuti “Aggiungi un pasto a tavola”. Parte lunedì 22 settembre il progetto di Croce Rossa Italiana Comitato di Benevento e Sentinelle della Carità per la distribuzione di pasti da asporto per i senza dimora e i vulnerabili della città. L’iniziativa nasce con obiettivi specifici: contrastare la malnutrizione e la denutrizione delle fasce deboli, contrastare lo spreco alimentare e favorire il riuso. Il progetto, in questa fase di start-up, ha visto l’adesione della società Di Maio SRL, leader nella panificazione, che quotidianamente donerà a Croce Rossa Italiana Comitato di Benevento prodotti da forno e rosticceria freschi eo invenduti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

