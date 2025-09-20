Agente di polizia di Montesilvano trovato morto nell' alloggio di servizio della questura a Foggia
Tragedia nella questura di Foggia, dove un agente di polizia di 58 anni originario di Montesilvano è stato trovato morto dai colleghi nella giornata del 18 settembre. Come riporta Foggia Today, l'agente sarebbe stato trovato senza vita all'interno di uno degli alloggi di servizio in via Gramsci e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
