Agente di polizia di Montesilvano trovato morto nell' alloggio di servizio della questura a Foggia

Ilpescara.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nella questura di Foggia, dove un agente di polizia di 58 anni originario di Montesilvano è stato trovato morto dai colleghi nella giornata del 18 settembre. Come riporta Foggia Today, l'agente sarebbe stato trovato senza vita all'interno di uno degli alloggi di servizio in via Gramsci e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Agente di polizia di Montesilvano trovato morto nell'alloggio di servizio della questura a Foggia; Agente di Polizia di origine abruzzese trovato senza vita nel suo alloggio alla questura di Foggia; Fabrizio Spagnoli, il poliziotto trovato senza vita lascia due figli. L’ipotesi della morte è un gesto volontario.

