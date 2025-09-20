Afragola picchia e minaccia i genitori per soldi | 32enne arrestato in casa

Picchia e minaccia i genitori per estorcergli danaro. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne di Afragola, con precedenti di polizia, per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale.   Gli agenti del . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

