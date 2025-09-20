Afghanistan i talebani cancellano le donne dai libri e dal futuro

Un Paese senza voce femminile è un Paese destinato all’oscurità. Con l’ultimo decreto del governo talebano, che ha bandito dai corsi universitari afghani i libri scritti da donne e 18 materie considerate “in conflitto con la Sharia”, l’Afghanistan compie un ulteriore passo verso la desertificazione culturale. I volumi "preoccupanti" perchè firmati da autrici. Secondo quanto riportato dalla Bbc, oltre 140 volumi — testi che spaziano dalla chimica alla sociologia — sono stati rimossi dalle biblioteche accademiche. Non si tratta soltanto di narrativa o saggi di genere: perfino manuali tecnici come Sicurezza nei laboratori chimici sono stati bollati come “preoccupanti” perché firmati da autrici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

