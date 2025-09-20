Affitta a raffica un appartamento non suo Voleva intascare la caparra

20 set 2025

Concludeva contratti di affitto pur di prendersi la caparra. Questo il piano che aveva attuato un 23enne polacco, noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di truffa aggravata e possesso di documenti di identificazione falsi.Secondo quanto appreso, le. 🔗 Leggi su Romatoday.it

