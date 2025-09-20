Affidiamoci ; l' assessora Spera | Nuovo regolamento dopo vent' anni L' affido familiare è un valore grandissimo
Prende il via #Affidiamoci, la campagna di informazione e sensibilizzazione del Comune di Perugia sull’affido familiare. La presentazione è avvenuta a Palazzo dei Priori. Sono intervenute la sindaca Vittoria Ferdinandi, l’assessora alle politiche sociali Costanza Spera, la dirigente dell’Area. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: affidiamoci - assessora
Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono Santi. Affidiamoci con fiducia alla loro intercessione presso Dio per implorare ogni grazia. Il Sommo Pontefice Leone XIV, “dopo aver a lungo riflettuto, invocato più volte l’aiuto divino e ascoltato il parere di numerosi frat Vai su Facebook
Affidiamoci; l'assessora Spera: Nuovo regolamento dopo vent'anni. L'affido familiare è un valore grandissimo; #Affidiamoci Dalla parte dei più piccoli: Rafforziamo la cultura dell’accoglienza; Affido familiare e ricerca: nuove iniziative a Perugia.
#Affidiamoci Dalla parte dei più piccoli: "Rafforziamo la cultura dell’accoglienza" - Prende il via in questi giorni #Affidiamoci, la campagna di informazione e sensibilizzazione del Comune di Perugia sull’affido familiare. Si legge su lanazione.it