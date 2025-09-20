Prende il via in questi giorni #Affidiamoci, la campagna di informazione e sensibilizzazione del Comune di Perugia sull’ affido familiare. Il claim “Ogni persona può essere famiglia, ogni bambino e bambina ne ha diritto” tiene conto del punto di vista sia del minore sia degli adulti che possono contribuire allo sviluppo armonioso della sua personalità grazie al supporto del servizio della Zona sociale 2. Un’apposita brochure, in particolare, descrive l’istituto dell’affido e le funzioni del Servizio Affido con i relativi recapiti. Parte integrante della campagna saranno anche gli incontri in presenza e online (a breve il calendario) aperti a tutti per spiegare agli interessati cosa significa diventare una famiglia affidataria o un single affidatario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - #Affidiamoci Dalla parte dei più piccoli: "Rafforziamo la cultura dell’accoglienza"